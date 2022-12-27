Новогодние праздники продлятся девять дней

08:50, 27 декабря 2022, ПАИ

В 2023 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Об этом представители Минтруда напомнили россиянам в Telegram-канале ведомства.

В Минтруде, в частности, напомнили, что в 2022 году 31 декабря выпало на субботу и тоже является нерабочим днем.

Так, россияне, которые работают по стандартному графику 5/2, будут отдыхать девять дней подряд.

В Минтруде также напомнили о переносах праздничных дней, которые выпадают на выходные. Так, 1 января, которое выпадает на воскресенье, продлит праздничные дни в феврале, когда россияне будут отдыхать четыре дня — с 23 по 26 февраля.

Продлены будут также и майские праздники. 8 января выпадает на воскресенье, этот выходной перенесут на 8 мая. В целом в мае россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая.