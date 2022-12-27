Названы обязательные выплаты для сотрудников помимо зарплаты

09:22, 27 декабря 2022, ПАИ

Мало кто знает, что официальное трудоустройство гарантирует не только пенсионные отчисления и уплату НДФЛ, но и значительный пакет других доплат. Среди них оплата больничного, отпуска и сверхурочной работы, рассказала юрист Елена Кудерко.

Оплата больничного при минимальном стаже стартует от 456 рублей в день, при максимальном (от восьми лет) — 100% зарплаты, но не более 2572 рублей в день. Отпуск оплачивается исходя из среднего заработка, и не только базовые 28 дней, но и дополнительные дни, если они положены работнику.

Оплата сверхурочных полагается, если сотрудник работает больше установленного в трудовом договоре времени и выполняет дополнительные обязанности, не предусмотренные должностной инструкцией. Первые 2 часа переработки оплачиваются в 1,5 раза выше, чем час работы до окончания рабочего дня. Далее — в двойном размере. При этом работник вправе сам решать: взять компенсацию отгулом (дополнительным выходным) или получить дополнительное денежное вознаграждение в ближайший за переработкой день выдачи заработной платы, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта.

Командировочные также оплачиваются дополнительно, помимо оплаты полного рабочего дня. Причем день следования к месту командировки и обратно является рабочим днем, за который положены и командировочные. Безусловно, оплата проезда и проживания — обязанность работодателя. Размер командировочных определяется внутренними документами работодателя, но не меньше чем 700 рублей за одни сутки. Поэтому в народе их называют «суточные».

Компенсация использования личного имущества: автомобиль, сотовая связь, компьютер или ноутбук. Размер компенсации и порядок ее выплаты определяется на основании трудового договора или в дополнительном соглашении к договору. Обычно это фиксированный платеж в размере среднемесячных расходов на сотовую связь и оплата ГСМ по согласованной норме расхода. Компенсация износа оргтехники и ТО автомобиля оговариваются в зависимости от того, насколько интенсивно используется личное имущество работника.

Вынужденный простой по вине работодателя подлежит оплате в размере 2/3 среднемесячного заработка. К примеру, если отключили электричество в офисе или арендатор расторг договор аренды, а может быть закрыли магазин или торговый центр — условия аналогичные.

Санаторно-курортный отдых за счет отчислений работодателя в ФСС положен тем работникам, кто имеет профессиональные заболевания или травмы. Нахождение на курорте подлежит оплате работодателем, на это время работнику выдается больничный лист.

Пособие по беременности и родам также оплачивается отцу или матери ребенка из средств ФСС за счет отчислений от заработной платы.

Кудерко напомнила, что зарплата должна индексироваться (повышаться) не менее чем один раз в год. Размер такой индексации законодательно не определен, однако есть критерий — ее рост должен быть сопоставим с общим ростом цен на товары и услуги. Но индексация — это не повышение оклада в смысле увеличения оплаты труда за квалификацию работника, это лишь гарантия сохранения уровня заработка с учетом макроэкономической ситуации.

Ответственность работодателя за нарушение сроков оплаты труда, неисполнение обязательств по оплате труда компенсируется работнику за счет неустойки. Размер неустойки - это 1/150 от размера ключевой ставки, которая действовала в период просрочки. К примеру, просрочка выплаты отпускных в размере 15 000 рублей составила 3 календарных дня с 5 по 8 декабря включительно, неустойка составит 22 рубля (15 000,00 × 3 × 1/150 × 7.5%).