За спасённые жизни поблагодарил сотрудников МЧС Александр Котов

09:39, 27 декабря 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления МЧС с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём спасателя! В названии вашей профессии заложен её гуманный смысл – вы спасаете человеческие жизни. Чтобы помогать тем, кто попал в беду, нужно самому быть сильным и духом, и телом. Вот почему профессию спасателя выбирают люди особой закалки, одновременно обладающие холодным умом и горячим сердцем. С духовной точки зрения работа спасателя является примером беззаветного служения людям, с организационной – МЧС России заслуженно признано одним из самых высокотехнологичных современных ведомств», - сказал Александр Котов.

Он пожелал псковским спасателям здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества и во имя людей. «Спасибо за самоотверженный труд и спасённые жизни!» - заключил спикер регионального парламента.