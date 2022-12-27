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Общество

О главных рисках отравления в новогоднюю ночь рассказал диетолог

Салаты и алкоголь являются главными факторами риска отравления при праздновании Нового года, рассказал главный внештатный диетолог Минздрава, академик РАН Виктор Тутельян.

Салаты, заправленные майонезом, могут храниться вне холодильника не более трех часов. После этого употреблять их не следует, подчеркнул он.

«Любая заправка, а тем более майонезная или сметанная, является привлекательной средой для микробов. Споры микроорганизмов есть везде — в воздухе, на кухонных поверхностях. В теплой среде микробы очень быстро размножаются, это может привести к неприятным последствиям. Чуть дольше могут простоять салаты, заправленные оливковым маслом. Но ненамного. При правильном хранении, то есть в холодильнике и без заправки, салаты могут продержаться от 24 до 48 часов. Нельзя их есть на пятые
сутки, как многие делают. Поверьте, ни к чему хорошему это не приведет. Даже на вторые сутки можно отравиться салатом, поэтому лучше все же не готовить еду в большом
объеме», — приводит слова диетолога газета «Известия».

Вторым фактором риска диетолог назвал алкоголь. «Этанол — яд. В любом количестве, для всех. Чем больше употребляешь, тем больше яда поступает в твой организм», — констатировал ученый.

При этом он подтвердил абсорбирующие свойства некоторых продуктов, но подчеркнул, что они не окажут серьезного эффекта при большом количестве выпитого.

«Картофель, действительно, является абсорбентом. Как и некоторые другие овощи. Они нейтрализуют токсины и яды, замедляют процессы их всасывания в кровь. Но если выпить стакан крепкого алкоголя, никакой картофель вам не поможет», — резюмировал академик РАН.

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