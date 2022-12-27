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Общество

Офисы Социального фонда будут работать в каждом районе Псковской области

Офисы клиентского обслуживания отделения Социального фонда России по Псковской области будут работать в каждом районе с нового года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

С  января 2023 года государственные услуги в сфере социального обеспечения будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания, которые находятся по адресам:

«Объединение фондов упростит получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в пределах единого офиса. Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке», - расссказали ПАИ в областном отделениии ПФР.

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