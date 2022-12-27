Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владимир Гоголев покидает пост управляющего псковским отделением ФСС

Владимир Гоголев покидает пост управляющего Псковским региональным отделением ФСС РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении.

«В связи с реорганизацией Фонда социального страхования РФ с 1 января 2023 года в Социальный фонд России руководитель Псковского регионального отделения ФСС РФ Гоголев Владимир Николаевич покидает пост управляющего, он выходит на пенсию», - говорится в сообщении.

Фото: Псковское региональное отделение ФСС

Напомним, Владимир Гоголев родился 21 апреля 1954 года в городе Великие Луки. Свой трудовой путь он начал в 1973 году рабочим на Великолукском радиозаводе. В 1980 году окончил Великолукский сельскохозяйственный институт, а в 1987 – с отличием Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический институт имени Н. А. Вознесенского.

С 1980 по 1990 годы Владимир Гоголев занимает руководящие должности в Великолукском райкоме, Великолукском райисполкоме, Псковском обкоме КПСС. В 1990 году Владимир Гоголев избран депутатом Совета народных депутатов, где до 1994 года трудился председателем планово-бюджетной комиссии.

Параллельно с 1990 по 2010 год он являлся руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области.

В 2010 году приглашен в администрацию Псковской области на пост советника заместителя губернатора - руководителя аппарата администрации области, затем на пост заместителя начальника управления, начальником бюджетного отдела.

С октября 2010 года – управляющий Псковским региональным отделением ФСС РФ.

Имеет почетные грамоты администрации региона, Псковского областного Собрания депутатов. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалями Министерства внутренних дел «200 лет МВД России», Федеральной налоговой службы «25 лет налоговым органам России», Министерства труда и социальной защиты «За заслуги в социально-трудовой сфере» II степени. Имеет классный чин - государственный советник Российской Федерации II класса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 декабря 2022

Антон Сергеев станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»
27 декабря 2022

В Пскове по улице Ипподромной возобновляется движение автобуса №55
27 декабря 2022

ФОТОФАКТ «Непроходимая красота» Чудского озера
27 декабря 2022

Более 50 шаров сняли с «Ёлки желаний» участники акции в Пскове
27 декабря 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Огни новогоднего города
27 декабря 2022

За спасённые жизни поблагодарил сотрудников МЧС Александр Котов
27 декабря 2022

Метель прогнозируется в Псковской области 27 декабря
27 декабря 2022

Центр чтения библиотеки имени Курбатова подвёл итоги 2022 года

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...