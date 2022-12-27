Владимир Гоголев покидает пост управляющего псковским отделением ФСС

10:56, 27 декабря 2022, ПАИ

Владимир Гоголев покидает пост управляющего Псковским региональным отделением ФСС РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении.

«В связи с реорганизацией Фонда социального страхования РФ с 1 января 2023 года в Социальный фонд России руководитель Псковского регионального отделения ФСС РФ Гоголев Владимир Николаевич покидает пост управляющего, он выходит на пенсию», - говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Гоголев родился 21 апреля 1954 года в городе Великие Луки. Свой трудовой путь он начал в 1973 году рабочим на Великолукском радиозаводе. В 1980 году окончил Великолукский сельскохозяйственный институт, а в 1987 – с отличием Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический институт имени Н. А. Вознесенского.

С 1980 по 1990 годы Владимир Гоголев занимает руководящие должности в Великолукском райкоме, Великолукском райисполкоме, Псковском обкоме КПСС. В 1990 году Владимир Гоголев избран депутатом Совета народных депутатов, где до 1994 года трудился председателем планово-бюджетной комиссии.

Параллельно с 1990 по 2010 год он являлся руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области.

В 2010 году приглашен в администрацию Псковской области на пост советника заместителя губернатора - руководителя аппарата администрации области, затем на пост заместителя начальника управления, начальником бюджетного отдела.

С октября 2010 года – управляющий Псковским региональным отделением ФСС РФ.

Имеет почетные грамоты администрации региона, Псковского областного Собрания депутатов. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалями Министерства внутренних дел «200 лет МВД России», Федеральной налоговой службы «25 лет налоговым органам России», Министерства труда и социальной защиты «За заслуги в социально-трудовой сфере» II степени. Имеет классный чин - государственный советник Российской Федерации II класса.