Псковский драмтеатр подводит итоги года в медиацентре ПАИ

13:03, 27 декабря 2022, ПАИ

В медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная итогам работы Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в 2022 году.

Какие спектакли стали самыми востребованными? Сколько зрителей посетили псковский театр в уходящем году? Какие премьеры планируются в новом году? Куда артисты отправятся на гастроли?

Об этом и многом другом расскажет директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, его художественный руководитель Дмитрий Месхиев.