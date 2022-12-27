Псковский драмтеатр подводит итоги года в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная итогам работы Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в 2022 году.
Какие спектакли стали самыми востребованными? Сколько зрителей посетили псковский театр в уходящем году? Какие премьеры планируются в новом году? Куда артисты отправятся на гастроли?
Об этом и многом другом расскажет директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, его художественный руководитель Дмитрий Месхиев.
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