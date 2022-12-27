Порховичка получила компенсацию в 400 тысяч рублей за травму на работе

12:58, 27 декабря 2022, ПАИ

Сотрудница одного из предприятий в Порховском районе получила травму во время рабочего процесса и отсудила компенсацию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Порховичка приняла решение обратиться в суд за возмещением морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Суд вынес решение в пользу пострадавшей, однако организация не торопилась его исполнять. Тогда сотрудница обратилась в отделение судебных приставов Порховского района, и пристав обязал организацию выплатить компенсацию морального вреда.

«Во избежание последствий организация исполнила решение суда, а гражданка получила компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей», - говорится в сообщении.