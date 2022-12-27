В Великих Луках пять сотрудников МП «Фармация» осуждены за растрату

11:48, 27 декабря 2022, ПАИ

Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала законным приговор Великолукского городского суда, которым пять сотрудников МП «Фармация» города Великие Луки привлечены к уголовной ответственности за присвоение и растрату денежных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В состав организованной преступной группы входили директор, его заместитель по финансовым и эконмическим вопросам, главный бухгалтер, бухгалтер и бухгалтер-кассир централизованной бухгалтерии.

Осужденным назначено наказание с применением положений статьи 73 УК РФ в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 5 лет 6 месяцев.

Ущерб, причиненный в результате преступной деятельности, на сумму свыше 13,2 млн рублей, подлежит взысканию с них в солидарном порядке, добавили в ведомстве.