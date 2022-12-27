Итоги Всероссийского экодиктанта подвели в Псковской области

11:59, 27 декабря 2022, ПАИ

Итоги Всероссийского экологического диктанта подвели в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В экодиктанте приняли участие 2906 обучающихся и 279 педагогов из 43 образовательных организаций и 18 муниципальных образований. Из них 122 человека получили статус победителя, а 1267 человек стали призерами. Все участники в ближайшее время получат дипломы и сертификаты.

Напомним, что в Псковской области экодиктант проходит уже в третий раз. Он представляет собой эколого-просветительский проект, направленный на развитие экологического просвещения, повышение уровня экологической грамотности и культуры обучающихся и сотрудников образовательных организаций. Проект реализуется при поддержке комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации.