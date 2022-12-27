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Происшествия

Два жилых дома спасли от огня псковские пожарные

Жилой дом горел в городе Невеле 26 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном управлении МЧС.

Информация о возгорании на улице Луначарского поступила в 10:04. В итоге пожарным удалось спасти дом, однако огонь повредил кровлю на площади 6 квадратных метров.

Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при устройстве печи.

Кроме того, в 15:30 в псковской деревне Ваулино загорелся жилой дом на улице Придорожной. Пожар начался из-за аварийного режима работы электросети. В прихожей огнем повреждена стена.

 

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