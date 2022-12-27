До +2 градусов прогнозируется в Псковской области 28 декабря
Облачная, днем с прояснениями погода ожидается в Псковской области 28 декабря. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Ночью в большинстве районов, а днем местами прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами образуется гололедица.
Будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области составит от -3 до +2 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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