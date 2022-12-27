Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Псковской области осудили эмиссара террористической организации

В Псковской области пресечена деятельность эмиссара международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» (Партия исламского освобождения - организация запрещена в России), причастного к пропаганде среди осужденных идей радикального ислама. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, совместно с УФСИН по региону был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что вышеуказанный гражданин по причине идеологической и религиозной вражды к лицам, не исповедующим ислам, с целью публичного оправдания терроризма неоднократно обращался к группе людей, отбывающих с ним наказание, с заявлениями о признании идеологии и практики терроризма правильными, чем формировал у содержащихся совместно с ним осужденных интерес и позитивное отношение к вышеуказанной террористической организации и пропагандировал идеологию террора», - говорится в сообщении ведомства.

Легализованные материалы послужили основанием для возбуждения следственным отделом УФСБ России по Псковской области уголовного дела по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Приговором 2-го Западного окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев и 5 дней с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 декабря 2022

В Псковской области осудили эмиссара террористической организации
26 декабря 2022

Водитель госпитализирован в результате съезда автомобиля в кювет в Дновском районе
25 декабря 2022

В московском аэропорту провели замену самолёта на авиарейсе Москва – Псков
25 декабря 2022

Пропавшего юношу в Псковской области нашли мёртвым
25 декабря 2022

Камеры видеонаблюдения запечатлели ДТП у кафе «Берёзка»
25 декабря 2022

Пять человек пострадали в результате ДТП с участием такси

24 декабря 2022

В массовых беспорядках во Франции пострадало более 30 полицейских
24 декабря 2022

Два человека пострадали в ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...