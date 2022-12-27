В Псковской области осудили эмиссара террористической организации

12:31, 27 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области пресечена деятельность эмиссара международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» (Партия исламского освобождения - организация запрещена в России), причастного к пропаганде среди осужденных идей радикального ислама. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, совместно с УФСИН по региону был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что вышеуказанный гражданин по причине идеологической и религиозной вражды к лицам, не исповедующим ислам, с целью публичного оправдания терроризма неоднократно обращался к группе людей, отбывающих с ним наказание, с заявлениями о признании идеологии и практики терроризма правильными, чем формировал у содержащихся совместно с ним осужденных интерес и позитивное отношение к вышеуказанной террористической организации и пропагандировал идеологию террора», - говорится в сообщении ведомства.

Легализованные материалы послужили основанием для возбуждения следственным отделом УФСБ России по Псковской области уголовного дела по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Приговором 2-го Западного окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев и 5 дней с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.