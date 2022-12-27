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Общество

В Псковской области вышли на линию новые автомобили скорой помощи

Вышли на линию новые автомобили скорой помощи, которые поступили в Псковскую область в начале декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональный комитет по здравоохранению.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Четыре автомобиля «Газель» были переданы центральной станции скорой помощи в Пскове, а ещё два - в Великие Луки. УАЗы в скором времени отправятся на различные посты скорой помощи Псковской области.

Напомним, что задачу по обновлению парка школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в течение 2021–2024 годов поставил правительству президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию. За счёт средств федеральной казны будут закупать не менее 4 тысяч новых автобусов ежегодно и не менее 5 тысяч машин скорой помощи для сельских поселений в 2021–2023 годах. Вся техника должна быть российского производства.

Псковская область в этом году по распоряжению главы кабмина Михаила Мишустина получила 17 автомобилей скорой медицинской помощи и 30 школьных автобусов.

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