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Общество

Роструд напомнил о порядке оплаты труда в праздники

С 1 по 8 января 2023 года - праздничные дни, и те, кто привлекается к работе, имеют право на повышенную оплату труда. Об этом сообщается в Telegram-канале Роструда.

«Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни: работникам, получающим оклад, - не менее чем в двойном размере, для сдельщиков  - не менее чем по двойным сдельным расценкам, для работников, чей труд оплачивается по тарифам, – в размере не менее двойной тарифной ставки», - отмечается в сообщении.

По желанию работника за работу в нерабочий праздничный день ему может быть предоставлен другой день отдыха. В таком случае работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

В случае нарушения трудовых прав работник может обратиться в государственную инспекцию труда. Направить обращение можно через сервис «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф».

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