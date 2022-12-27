«Аншлаг на каждом спектакле»: худрук псковского драмтеатра подвёл итоги года

13:44, 27 декабря 2022, ПАИ

На всех спектаклях Псковского театра драмы аншлаг, сказал его директор и художественный руководитель Дмитрий Месхиев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, подводя итоги уходящего года.

«У нас на всех спектаклях аншлаг. Надеюсь, это не из-за того, что закрылись кинотеатры. Мы работали над тем, чтобы увеличивалась посещаемость, и теперь у нас на каждом спектакле аншлаги», - заметил он. Дмитрий Месхиев также признался, что ему нравятся не все спектали. «Но если публике эти спектакли нравятся и она на них ходит, я рад, - сказал он. - Например, спектакль «Соседи» я не люблю. Он играется с 2016 года. Но поскольку публика на него ходит, еще 10 лет я его не буду снимать. Для меня только один критерий - это публика, львиная доля которой псковская. Хотя нас посещают и туристы».

Дмитрий Месхиев отметил, что доволен посещаемостью театра: «Что касается меня как руководителя театра, полет нормальный. Я доволен прошлым годом, тем, что происходит в театре, и тем, как ходят зрители. У нас посещаемость нормальная. Стараемся не почивать на лаврах. Хотим, чтобы мы все время куда-то двигались. Желательно вперед, для меня это главное. И мне тогда интересно».