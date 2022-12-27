Дмитрий Месхиев: Быть в топе важно не только для театра, но и для зрителей

14:08, 27 декабря 2022, ПАИ

Спектакли Псковского театра драмы при определенных обстоятельствах снова могут быть номинированы на национальную театральную премию «Золотая маска» и получить призы, сказал художественный руководитель и директор театра Дмитрий Месхиев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы понимаем, что некоторые спектакли – не претенденты на «Золотую маску». А некоторые при определенных обстоятельствах могут стать номинантами и даже получить призы», – сказал Дмитрий Месхиев.

Он также отметил, что быть в топе важно не только для театра, но и для зрителя: «Быть в топе – это важно не только для нашего театра, но и для зрителей. Если нас знают в стране другие театры, мы имеем право делать отменные гастроли с известными театрами. Откликаются проще. Сильный театр – это не только для того, чтобы тешить самолюбие».

Помимо этого, худрук заметил, что театр должен быть разным: «Нужно делать спектакли на разные вкусы, на разный возраст. Мы осознанно не ставим все время классику. Псков – университетский город, здесь много молодежи, которой нужно другое. Нужно выстраивать баланс и выстраивать его непросто».