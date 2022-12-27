Спектакль по китайской литературе появится в репертуаре псковского театра

14:40, 27 декабря 2022, ПАИ

Семь новых спектаклей появятся в репертуаре Псковского академического театра драмы в следующем году. Один из них будет поставлен по роману китайского писателя, сообщил директор театра Дмитрий Месхиев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«С января начинаем репетировать три спектакля. Премьеры пройдут в разное время. Весной состоится премьера спектакля «Говорит Москва». Второй спектакль по Пушкину - «Медный всадник». И большой спектакль по прозе китайского писателя Мо Яня «Лягушки». Нам это очень интересно. Для нас китайская литература была историей, закрытой несмотря на долгую дружбу между Китаем и Россией», - рассказал Дмитрий Месхиев.

Он также добавил, что роман «Лягушки» известен всему миру и завоевал множество литературных премий. «Мы будем за долгие десятилетия первым театром, который делает по китайской литературе спектакль», - заметил директор театра. Режиссером будет Никита Кобелев.

Кроме того, Дмитрий Месхиев планирует поставить свой спектакль по молодежной драме современного автора Алексея Иванова «С училища», а также новые спектакли для детского театра.