Про «чудесный поворот» в своей жизни рассказал Дмитрий Месхиев

16:03, 27 декабря 2022, ПАИ

Директор и художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев рассказал, что сейчас для него на первом месте — работа в театре или съемки кино.

«Я очень полюбил театр. Это для меня неожиданная история в жизни. Чудесный поворот. И я безмерно счастлив. Театр и кино — близкие вещи, но это разные вещи. Я театр полюбил, а когда любишь — сложно объяснить за что», — сказал Дмитрий Месхиев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он также отметил, что сейчас отказывается от съёмок фильмов: «Мне много предлагают разнообразной работы, но я от всего практически отказываюсь. Потому что сейчас я кино должен подстраивать под свою работу в театре. Кино не на первом месте. Кино я сниму, но это не перспектива ближайших месяцев. Вы узнаете — «деланье» кино сложно скрыть».