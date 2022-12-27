Новый квартирник организует весной псковский драмтеатр

15:24, 27 декабря 2022, ПАИ

Новый квартирник проведёт Псковский театр драмы в мае. Об этом рассказал директор и художественный руководитель культурного учреждения Дмитрий Месхиев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Идея квартирника родилась спонтанно. Мы знаем о кафе «Бейрут», которое было рядом с театром, о псковских поэтах, всю эту субкультуру. И это побудило сделать квартирник. Я даже не предполагал, что это будет востребовано и популярно. Думал, придет 50 человек, мы сыграем и разойдемся. Но когда «приперлось» 700 человек, мы были в приятном оцепенении, потому что не ожидали», - рассказал Дмитрий Месхиев.

По его словам, Псковский театр драмы осознаёт, что квартирники нужно делать регулярно. «Первый квартирник мы сделаем в мае. Мы постараемся сделать два или три квартирника. Планировалось начало мая, конец июня и начало сентября. Трудно загадывать, но квартирники будут», - добавил художественный руководитель.