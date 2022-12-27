Результат догазификации двух районов оценил депутат Андрей Козлов

14:57, 27 декабря 2022, ПАИ

Ситуацию с догазификацией домовладений на территории своего избирательного округа проинспектировал депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов. Рабочая поездка началась в Новосокольническом районе и продолжилась в Великолукском, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Вместе с главой муниципалитета Виталием Соловьёвым парламентарий приехал к жителю Новосокольников Виктору Петрову, который обратился к депутату с жалобой на работу газовиков. Гражданин подал заявку на догазификацию ещё в феврале, оплатил необходимую сумму, заменил электрический котёл на газовый, но в декабрьские морозы по-прежнему вынужден отапливать двухэтажный дом небольшой печкой.

«Два воза дров уже кончаются, потому что топлю два раза в день по два часа – спать-то как-то надо. В доме всё подготовлено, единственное, что осталось – подключиться к центральной магистрали, но газовики не приходят. Только кормят обещаниями», - рассказал житель частного сектора.

Глава района подтвердил, что затягивание сроков газификации – не единичный случай, а типичная ситуация. В Новосокольниках заключено больше пятисот договоров на догазификацию, но пока голубое топливо пришло только в 13 домовладений. «Если бы газовики работали оперативно, население уже получило бы газ в свои домовладения», - уверен Виталий Соловьёв.

Один из немногих позитивных примеров – в семье учителя Анастасии Некрасовой. При общем срыве сроков компания смогла сделать исключение. «Мужа призвали в рамках частичной мобилизации. И я, оставшись одна с ребёнком, остро нуждалась в газовом отоплении, – рассказала женщина. – Вопрос быстро решили, газовые службы молодцы, специалисты подключили и газовую плиту, и отопление. К качеству претензий нет», - поблагодарила жительница Новосокольников сотрудников местного подразделения.

Однако таких отзывов от граждан пока значительно меньше, чем нареканий. Андрей Козлов напомнил, что в рамках контрольных полномочий областное Собрание депутатов неоднократно приглашало к трибуне руководство «Газпром газораспределение Псков», в итоге признав работу компании неудовлетворительной.

«Хотя определённые подвижки в увеличении темпов газификации после проведения «парламентских часов» всё-таки есть, в принятом постановлении мы прямо указали на срыв программы догазификации и обозначили выявленные проблемы. Одна из них – отсутствие должного рабочего взаимодействия газовиков с органами местного самоуправления и подрядными организациями», - обратил внимание депутат.

Более детальный разговор о нестыковках между участниками процесса состоялся в Великолукском районе, где Андрей Козлов и глава муниципалитета Алексей Кузьмин встретились с представителями подрядчика, занимающегося прокладкой газопровода до границ участков.

Строительная организация недавно закупила четыре спецмашины стоимостью более 20 млн рублей, которые позволяют работать даже при неблагоприятных погодных условиях. Но выйти на необходимые цифры всё равно не удалось. По словам представителя компании, общий процесс тормозят не снег и морозы, а задержки согласования технической документации.

По словам подрядчика, кардинально отличается ситуация только в Локнянском районе, где главе муниципалитета Нине Степановой после совещания в областном Собрании депутатов удалось скоординировать все заинтересованные стороны и за три месяца практически с нуля выйти на хорошие темпы работы.

«Пример Локнянского района надо взять за основу для всех муниципалитетов», - уверен Андрей Козлов. По мнению депутата, текущий зимний период необходимо использовать для того, чтобы подготовить и согласовать всю необходимую техническую документацию, а с наступлением тёплой погоды активно приступить к реализации программы социальной догазификации, которая по решению федерального правительства стала бессрочной.