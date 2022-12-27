Магистрант ПсковГУ разработала мобильное приложение по фрескам

15:20, 27 декабря 2022, ПАИ

Магистрант ПсковГУ разработала мобильное приложение по фрескам Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Магистрант кафедры дизайна Мария Корнюк придумала и защитила свою магистерскую работу на тему «Разработка мобильного приложения по фрескам Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря».

Рецензентом стал ивент-менеджер проектного офиса «Команда 2018» Михаил Герасимов. «С благодарностью важно отметить, что проекты «Команды 2018» становятся источником вдохновения, а теперь являются и частью научного фонда нашего опорного вуза», - отметил он.

Руководитель дипломного проекта – доцент кафедры дизайна и технологии обработки материалов Тамара Шулакова.