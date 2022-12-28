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Общество

Ещё один буфет планируют открыть в Псковском драмтеатре

О возможности открытия в Псковском театре драмы нового буфета рассказал художественный руководитель и директор культурного учреждения Дмитрий Месхиев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Я вот очень надеюсь, что сделаю буфет на малой сцене... Потому что нужен буфет, мне кажется, у каждой сцены, в том числе у детской тоже. Какой формат будет – ещё пока не очень знаю, но я хочу это сделать обязательно», – сказал Дмитрий Месхиев.

Также художественный руководитель Псковского драмтеатра отметил, что буфет возле большой сцены сконструирован по фотографии буфета из дореволюционной псковской гостиницы «Лондон».

«Мне сложно оценить значимость театрального буфета, но мы старались сделать красиво, любовно. Построили там сам буфет – это точная копия буфета из гостиницы «Лондон», псковской дореволюционной. Делали его по фотографии. Мне кажется, там уютно, мы играем там спектакли, которые очень популярны. Сейчас временно не играем по причине рождения ребёнка у одной из солисток. Но, я думаю, с весны-лета возобновим все эти «Паровозы» [спектакль-кабаре «Постой, паровоз!». - Прим. ред.], – поделился руководитель учреждения.

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