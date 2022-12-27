Псковичей приглашают на мастер-класс по созданию народных игрушек

16:44, 27 декабря 2022, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих принять участие в мастер-классе по созданию игрушки из ткани в народном стиле. Мероприятие состоится 29 декабря в рамках проведения Рождественского фестиваля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в молодежном центре.

Участники своими руками смогут сделать игрушку из натуральных материалов, используя деревянные элементы, мох и ягоды.

Начало – в 16:30. Место проведения – улица Максима Горького, 15. Предварительная запись обязательна.