В Псковской области планируется оптимизировать работу автостанций

16:40, 27 декабря 2022, ПАИ

Оптимизацию автостанций и остановочных пунктов в регионе обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного правительства.

Текущая экономическая ситуация, избыточное регулирование транспортной отрасли, а также последствия «ковидных» ограничений крайне негативно сказываются на пассажиропотоке и прибыли автотранспортных предприятий.

Так, непростая экономическая ситуация сложилась на государственном предприятии «Псковавтотранс», доход которого напрямую зависит от пассажиропотока, который после «ковидных» ограничений полностью не восстановился. Постоянные расходы предприятия также растут в последнее время, что в итоге приводит к убыточности основной деятельности. В первую очередь, под ударом оказываются слабо загруженные транспортные узлы — небольшие автостанции, обеспечивающие транспортную доступность малых населённых пунктов Псковской области.

Для сокращения убытков предприятия нет цели закрыть объекты транспортной инфраструктуры. По поручению губернатора области Михаила Ведерникова правительство Псковской области принимает все возможные меры по сохранению ключевых автостанций, а максимально убыточные автостанции для привлечения инвесторов передаются в собственность муниципальных образований области с сохранением основной функции. В отдельных случаях ведется поиск инвесторов, готовых осуществлять свою деятельность с дополнительным функционалом по продаже билетов.

«Оптимизация работы предприятия не окажет негативного влияния на транспортное обслуживание населения, не повлияет на движение пригородного и междугороднего транспорта к населенным пунктам, все рейсы и маршруты будут сохранены в полном объеме, а наоборот, поможет снизить огромную финансовую нагрузку», — подчеркнул Станислав Стармолотов.

Он также отметил, что перевод объектов транспортной инфраструктуры в разряд остановочных пунктов является общей тенденцией для большинства регионов России. «В Псковской области планируется оптимизировать работу автостанций в Палкино, Дно, Старом Изборске и в Стругах Красных», — уточнил врио председателя комитета по транспорту.

В направлении перспектив развития автостанции в Палкино, как остановочного пункта, администрация Палкинского района рассматривает предложения от двух инвесторов об использовании объекта с обременением по предоставлению пассажирам зала ожидания и туалетов.

На автостанции в Дно планируется введение электронной кассы с функцией по продаже билетов, что является одним из шагов в направлении к цифровизации транспортной инфраструктуры.

По объекту, расположенному в Старом Изборске, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальным инвестором, заинтересованным в развитии объекта с последующей функцией продажи билетов.

В Стругах Красных закрытие автостанции не планируется, в настоящее время прорабатывается вопрос оптимизации ее работы, достигнуты договоренности с многофункциональным центром в части передачи объекта с сохранением функционала автостанции и по формированию сметы для его дальнейшего переоборудования. Для обслуживания пассажиров изменений в функционале объекта не запланировано.

Отдельно Станислав Стармолотов доложил Михаилу Ведерникову по вопросу повышения тарифов на услуги транспортной инфраструктуры для перевозчиков междугороднего сообщения на 2023 год. «По данному вопросу провели совещание с региональными перевозчиками. На основании многостороннего анализа информации, учитывая среднее процентное соотношение тарифов, устанавливаемых на 2023 год в других регионах Северо-Западного округа, а также рост инфляции в 2022 году, рекомендовали установить тариф по междугородним перевозкам не более 10%, по пригороду оставить без изменений», — проинформировал врио председателя комитета.