Антон Сергеев рассказал о своих друзьях за границей и отношениях с ними

17:55, 27 декабря 2022, ПАИ

О своих друзьях за границей и как в данный момент складываются с ними отношения, рассказал советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Он отметил, что, несмотря на занимаемую должность, он не видит ничего противозаконного в том, чтобы общаться с друзьями, которые живут за рубежом.

«Я же не сотрудничаю с их западными службами, я не сливаю какие-то там секреты и так далее. Нет. Но у меня есть там друзья. Понимаете, это друг, и я не могу его бросить. Я с ним знаком вот с такого возраста, со двора», - сказал Антон Сергеев.

Советник губернатора уточнил, что с близким другом, который живет в Мюнхене, они схожи во взглядах. «Товарищ точно так же мыслит. И у него уже периодически, когда мы общаемся на предмет того, что происходит в Мюнхене, закрадываются мысли, что, может, придётся продавать дом и возвращаться в Россию. Человек, от которого для меня это странно слышать, потому что он как раз, когда уехал, думал, что там будет жить, развиваться. А сейчас уже задумался - настолько там меняется всё в другую сторону», - заметил гость студии.

Сам Антон Сергеев подчеркнул, что мысли покинуть Россию и переехать в другую страну у него никогда не было. «Лучше города Москвы в мире нет. Теперь ещё и Псков полюбил», - заключил он.