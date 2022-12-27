Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области более чем на 15%

16:56, 27 декабря 2022, ПАИ

9 450 случаев заболевания ОРВИ и гриппом зарегистрировано в Псковской области с 19 по 25 декабря. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 15,6 %, сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Роспотребнадзора.

Снижение заболеваемости отметили по всем возрастным группам. Эпидпорог по населению области превышен на 30,8 %, также превышение зарегистрировано среди взрослых на 39,1 %, среди детей: 0-2 года – на 41,8 %, 3-6 лет – на 17,8 %.

Количество пациентов с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, нуждающихся в стационарном лечении, уменьшилось за неделю на 40,5 % и составило 75 человек.

Проведены исследования на наличие распространённых возбудителей гриппа и ОРВИ. Удельный вес положительных находок среди обследуемых составил 76,9 % (у 30 человек). Вирус гриппа А(H1N1)pdm2009 выявлен у 18 обследованных, или у 60 %, вирусы гриппа А несубтипированные – у 6 человек, или 20 %. В структуре прочих респираторных вирусов вирусы парагриппа составили 6,7 %, метапневмовирусы – 3,3 %, риновирусы – 10 %.