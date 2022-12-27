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Общество

Ветераны Пскова собрали подарки детям-сиротам в рамках акции «Ёлка желаний»

Важность проведения региональной новогодней акции «Елка желаний» объяснил председатель совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Виктор Андреев.

В рамках акции «Елка желаний» будет исполнено более 230 детских новогодних мечтаний. Торжественное благотворительное мероприятие проходит с участием представителей исполнительной и законодательной власти, бизнес-сообщества, общественных деятелей, а также некоммерческих организаций региона.

«Считаю, что нет большей радости, чем видеть улыбающихся, счастливых детей. Такие мероприятия, как «Елка желаний», делают детей хоть на какой-то момент счастливыми. Они дарят настоящее чудо, радость, счастье, помогают тем, кто нуждается в доброте, ласке, заботе и хочет получить заветные подарки», - подчеркнул он.

Виктор Андреев также отметил, что ветераны Пскова собрали средства и закупили 50 подарков детям-сиротам, находящимся в ГБОУ Псковской области «Воронцовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья». 

«Мы поздравили детей с наступающим Новым годом, подарили им подарки и увидели это чудо, улыбающихся и счастливых детей. Дай Бог им счастья. Безусловно, и тем людям, которые дарят это счастье. Всех с Новым годом!» - поздравил Виктор Андреев.

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