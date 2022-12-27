В Псковской области изменятся тарифы на проезд в междугородних автобусах

17:27, 27 декабря 2022, ПАИ

Тарифы на перевозки пассажиров по междугородним маршрутам, обслуживаемым ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», изменятся с 29 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Изменения затронут такие маршруты, как № 505 «Великие Луки — Псков», № 509 «Псков — Великие Луки», № 529 «Псков — Себеж», № 558 «Новоржев — Псков ч/з Выбор», № 611 «Пыталово — Опочка», № 619 «Опочка — Псков — Красногородск», № 627 «Бежаницы — Псков». Тариф маршрута № 675 «Псков — Дно» изменится с 2 января.

С новыми ценами можно ознакомиться на сайте «Псковавтотранса», на автовокзалах и автостанциях области.