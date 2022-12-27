Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области изменятся тарифы на проезд в междугородних автобусах

Тарифы на перевозки пассажиров по междугородним маршрутам, обслуживаемым ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», изменятся с 29 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Изменения затронут такие маршруты, как № 505 «Великие Луки — Псков», № 509 «Псков — Великие Луки», № 529 «Псков — Себеж», № 558 «Новоржев — Псков ч/з Выбор», № 611 «Пыталово — Опочка», № 619 «Опочка — Псков — Красногородск», № 627 «Бежаницы — Псков». Тариф маршрута № 675 «Псков — Дно» изменится с 2 января. 

С новыми ценами можно ознакомиться на сайте «Псковавтотранса», на автовокзалах и автостанциях области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 декабря 2022

Заболеваемость гриппом снизилась среди детей в Пскове
27 декабря 2022

Облизбирком принял участие в акции «Ёлка желаний»
27 декабря 2022

Антон Сергеев рассказал о своих друзьях за границей и отношениях с ними
27 декабря 2022

Видеосюжет ПАИ о помощи недоношенным детям показал федеральный канал
27 декабря 2022

В Псковской области изменятся тарифы на проезд в междугородних автобусах
27 декабря 2022

Антон Сергеев объяснил, почему работу в Псковской области нельзя назвать легкой

27 декабря 2022

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области более чем на 15%
27 декабря 2022

Псковичей приглашают на мастер-класс по созданию народных игрушек

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...