В Великих Луках новогодние ёлки устанавливают и во дворах многоэтажных домов

19:52, 27 декабря 2022, ПАИ

Какой Новый год без ёлки? В Великих Луках главный новогодние символы установлены не только на центральной площади, но и во дворах жилых многоквартирных домов.Об этом в Telegram сообщил глава города Николай Козловский.

«С просьбой об установке ёлочек в управление ЖКХ обращались общественные советники главы города. Все заявки выполнены, ёлки привезены, а украсили их сами жильцы», — написал городской глава.

Всего на дворовых площадках установлено порядка 107 лесных красавиц. Также новогодние символы будут установлены на территории больниц.