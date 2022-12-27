В Великих Луках новогодние ёлки устанавливают и во дворах многоэтажных домов
Какой Новый год без ёлки? В Великих Луках главный новогодние символы установлены не только на центральной площади, но и во дворах жилых многоквартирных домов.Об этом в Telegram сообщил глава города Николай Козловский.
«С просьбой об установке ёлочек в управление ЖКХ обращались общественные советники главы города. Все заявки выполнены, ёлки привезены, а украсили их сами жильцы», — написал городской глава.
Всего на дворовых площадках установлено порядка 107 лесных красавиц. Также новогодние символы будут установлены на территории больниц.
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