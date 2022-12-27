Умерла педагог ПсковГУ Елена Тарасова

20:19, 27 декабря 2022, ПАИ

Ушла из жизни старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровьесбережения ПсковГУ Елена Тарасова. Об этом с прискорбием сообщает пресс-центр университета. Более 30 лет своей трудовой деятельности Елена Евгеньевна посвятила работе со студентами.

Прощание состоится завтра, 28 декабря, в 11:00 в церкви Анастасии Римлянки.

Коллектив Псковского государственного университета выражает глубокие соболезнования родным и близким Елены Евгеньевны.