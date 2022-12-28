Псковский фонд социального страхования впервые поучаствовал в акции «Ёлка желаний»

00:32, 28 декабря 2022, ПАИ

Некоторое время назад юный меломан с помощью мамы Кристины написал письмо Деду Морозу с просьбой подарить ему беспроводную музыкальную bluetooth-колонку. Так пскович стал участником всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». По счастливому совпадению шар с мечтой мальчика достался Псковскому региональному отделению Фонда социального страхования. Об этом ПАИ сообщили в отделении фонда.

«Мы впервые и с большим удовольствием приняли участие в этой благотворительной акции. Непередаваемые и ни с чем не сравнимые чувства я испытала сегодня, когда, вручая музыкальную колонку, увидела сияющие от счастья глаза юноши. Мы помогли ему поверить в невероятное — в новогоднее чудо!» — рассказывает заместитель управляющего региональным отделением Ирина Болотина.

Помимо главного подарка, подросток Владимир и его младший брат Лука получили от фонда сладкие сюрпризы и вкуснейшие имбирные пряники в виде ёлки желаний, которые заместитель управляющего испекла для ребят сама.