Дед Мороз и Снегурочка посетили пациентов Палкинской больницы

00:43, 28 декабря 2022, ПАИ

Дед Мороз и Снегурочка навестили сегодня пациентов филиала «Палкино» Псковской межрайонной больницы, сообщает корреспондент газеты «Льновод».

Радостной и неожиданной была встреча: Дедушка с внучкой подготовили для стационарных больных целую программу, включающую и песенки, и шутки, и поддержку добрым словом.

«Угощения принесли волшебники, а помогли сладости собрать заместитель главного врача Антонина Прусова и администрация Палкинского района», — уточнили в газете.



