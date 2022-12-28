Дед Мороз и Снегурочка посетили пациентов Палкинской больницы
Дед Мороз и Снегурочка навестили сегодня пациентов филиала «Палкино» Псковской межрайонной больницы, сообщает корреспондент газеты «Льновод».
Радостной и неожиданной была встреча: Дедушка с внучкой подготовили для стационарных больных целую программу, включающую и песенки, и шутки, и поддержку добрым словом.
«Угощения принесли волшебники, а помогли сладости собрать заместитель главного врача Антонина Прусова и администрация Палкинского района», — уточнили в газете.
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