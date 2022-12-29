Оборудование на 2 млрд рублей поступило в псковские медорганизации за три года

09:16, 29 декабря 2022, ПАИ

Оборудование на два миллиарда рублей поступило в медицинские организации Псковской области за последние три года. Об этом Псковскому агентству информации сообщила вице-губернатор Вера Емельянова.

«И этот год не стал исключением, материально-техническая база наших областных медицинских организаций постоянно обновляется. Мы создаём условия для того, чтобы наши жители получали качественную доступную медицинскую помощь. Достижением этого года можно назвать 87 молодых врачей, которые приехали в наши больницы и приступили к работе. Мы перевыполнили программы «Земский врач», «Земский фельдшер», и сегодня эта программа начинает набирать обороты благодаря тому, что и Псковская область включилась в этот проект своими дополнительными финансами, привлекательными для молодых специалистов», — сказала первый замгубернатора области.

Также Вера Емельянова напомнила, что в Пскове открылся новый современный центр для работы с гражданами, которые находятся в поисках работы. Современный проект позволит предоставлять услуги поиска работы на новом уровне и поможет правильно сориентироваться в мире профессий. Псковская область предоставит 90 тысяч вакансий.

«Мы готовы принимать в регион квалифицированных специалистов, людей, которые заинтересованы в развитии региона», — подчеркнула замгубернатора.