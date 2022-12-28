Проект «Первого Псковского» может претендовать на ТЭФИ – советник губернатора

15:05, 28 декабря 2022, ПАИ

Советник губернатора Псковской области по информационной политике считает, что фильм «Zа жизнь. История одной командировки», созданный телеканалом «Первый Псковский», может претендовать на награду «ТЭФИ-Регион». Об этом он сказал в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Я думаю, что он вполне стоит того, чтобы попытаться получить с ним «ТЭФИ-Регион». С телевизионной точки зрения прямо круто сделан», - высказал свое мнение Антон Сергеев.

Гость студии также отметил, что ему понравился проект минутного формата новостей на телеканале «Первый Псковский».

По его словам, после того как «Первый Псковский» вошел в состав медиахолдинга Псковской области, прошло не так много времени, но уже виден прогресс.

«Что касается качества работы - лучше вы становитесь, лучше. Предела совершенству нет, но ведь и невозможно быстро сделать. Надо же признать, что для полноценного канала у вас пока не очень хватает людей. Это тоже важный момент. И то, что вы таким небольшим коллективом делаете так много хорошего контента, - это здорово. Но расти всегда есть куда», - сказал Антон Сергеев.

Напомним, что фильм «Zа жизнь» рассказывает о работе псковских врачей, которые спасали жизни гражданских и военных в Бериславском районе Херсонской области.