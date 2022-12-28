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Погоду на грядущий март предсказывали по сегодняшнему дню

Погоду на грядущий март предсказывали по сегодняшнему дню. 28 декабря отмечают память святого Трифона Печенгского, который жил на Кольском полуострове в XVI веке, сообщает calend.ru.

Трифон, носивший в миру имя Митрофан, родился в семье священника в Новгородской земле. По преданию, однажды он услышал голос, который велел ему идти на север. После этого он отправился на Кольский полуостров, где поселился на реке Печенге и начал проповедовать Евангелие среди саамов.

Спустя некоторое время Митрофан построил храм Благовещения, а при нем основал монастырь во имя Святой Троицы. В этой же обители он принял постриг с именем Трифон, был рукоположен в иеромонахи, а затем стал игуменом монастыря.

На Руси преподобного Трифона почитали как покровителя моряков. Именно ему они молились в случае опасности. Конечно, поминают его и в этот день: все, кто связан с морем, по возможности, идут в церковь и ставят свечу святому Трифону.

«Люди замечали, что день начинает прибывать, и считали, что солнце посылает на землю своих детей — лучи, которые прогоняют нечистую силу. Однако солнечные лучи были ещё слабы и им требовалась помощь. Для этого нужно было рано утром вынести на двор горячие угли и высыпать на снег — так можно было испугать злых духов», — говорится в сообщении. 

Как правило, на Трифона был сильный мороз. «Студено так, что птицы на лету замерзают», — говорили по этому поводу люди. Погода этого дня предсказывала, каким будет март.

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