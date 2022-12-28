Кто сможет выйти на пенсию в 2023 году, объяснила экономист

07:18, 28 декабря 2022, ПАИ

В России в следующем, 2023 году на пенсию смогут выйти россияне, у которых есть право сделать это досрочно или имеет льготы. Это связано с тем, что увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 60 лет предполагает поэтапное повышение возраста выхода пенсию до 2028 года, рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«В первом полугодии 2022 года на пенсию уходили мужчины 1960 года рождения (второе полугодие) в 61,5 года и женщины 1965 года рождения (второе полугодие) в 56,5 года. С 2019 года по 2022 год согласно графику выход на пенсию осуществлялся ежегодно, а для остального переходного периода с 2024 года по 2028 год график составлен таким образом, что переход будет происходить через год», — отметила эксперт, пишет агентство «Прайм».

По ее словам, в 2023, 2025 и в 2027 году на пенсию по старости выходить будут лишь те, кто имеет на это льготное право. У льготников есть свой график перехода на новый пенсионный возраст, а для некоторых категорий он остался прежний.

Льготой раннего выхода на пенсию могут воспользоваться многодетные мамы, родители, опекуны детей-инвалидов и инвалиды, а также работники с северным стажем или приравненным к нему, специалисты определенных профессий. Более подробный перечень можно найти на сайте Пенсионного фонда РФ, отметила Людмила Иванова-Швец и добавила, что неизменным возраст выхода на пенсию остался для тех, кто занят на вредных и опасных работах и за кого работодатель платит дополнительные взносы на пенсионное страхование.

«В любом случае для всех категорий льготников, так же как и для всех, кто выходит на пенсию, должны быть соблюдены три условия: возраст, стаж и количество заработанных пенсионных коэффициентов», — подытожила экономист.