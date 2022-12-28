Цена на игристое вино поднимется в России с 2023 года

07:31, 28 декабря 2022, ПАИ

Минимальная розничная цена на игристое вино вырастет в России с 2023 года, следует из приказа Минфина, опубликованного на портале правовой информации.

Минимальная стоимость бутылки игристого вина повысится с 169 до 239 рублей — на 41,4 %. Оптовая цена вырастет с 137 до 199 рублей — на 45,2 %.

Кроме того, минимальная розничная цена на водку составит 281 рубль за 0,5 литра вместо 261 рубля, на коньяк — 517 рублей вместо 480 рублей, а на бренди — 375 рублей вместо 348 рублей, передает РИА Новости.

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 и действует до 31 декабря 2028 года включительно.

Предложение повысить минимальную розничную цену на игристое вино Минфин озвучивал еще в октябре, а на крепкий алкоголь — в сентябре. Ведомство пояснило, что эта мера связана с повышением ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и ростом затрат на производство. А по крепкому алкоголю Минфин среди факторов указывал, например, рост издержек на производство и ввод внешних торговых ограничений. Тогда же ведомство отмечало, что минимальная розничная цена — это мера борьбы с теневым производством.