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Общество

Антон Сергеев отметил рост медиаактивности двух региональных спикеров

Советник губернатора Псковской области по информационной политике отметил людей, которые выросли по медиаактивности в Псковской области за 2022 год. Свое мнение он озвучил в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Первым, кого назвал Антон Сергеев, стала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

«Давайте смотреть правде в глаза: очень круто, очень много всего интересного было, на моей памяти впервые за все три года, что я здесь работаю. И плюс ко всему, такой момент мы обсуждали – в рамках прямой линии с губернатором Псковской области вопросы сыпались, сыпались, сыпались... Не было от людей ни одного вопроса по культуре. Значит, вообще всё, в принципе, хорошо», – сказал он.

Также гость студии упомянул вице-спикера областного Собрания депутатов Армена Мнацаканяна.

«Надо признать, Мнацаканяна достаточно много стало в СМИ. Есть же люди, которые постоянно светятся: Александр Алексеевич Котов, по объективным причинам – работа депутатская – он спикер. Но он вообще молодец большой. Или владыка Тихон – тоже понятно, объективно. Или Александр Николаевич Козловский, депутат Госдумы, было бы странно, если бы его мало упоминали в СМИ. Поэтому есть определённый круг лиц, которые в принципе в тренде всегда. А есть те, кого я назвал, – Тимофеева, Мнацаканян, Борис Андреевич Елкин», – пояснил Антон Сергеев.

Также советник губернатора отметил руководителя областного Союза туриндустрии Светлану Баранову. «С точки зрения туризма очень много интересного, и она такой зажигательный человек, интересные вещи делает, в общем, молодец», – сказал он.

Гость студии добавил, что в этом году также были медиаактивны врачи Псковской области. «Кстати, медики, давайте посмотрим – и Повторейко, и Невалённая. Есть сезонные вещи, такие как грипп, которые сразу придвигают средства массовой информации к тем, кто на переднем крае в этой истории», – заключил Антон Сергеев.

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