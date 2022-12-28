Как идёт работа над проектом бюджета-2023, рассказал Михаил Ведерников

07:55, 28 декабря 2022, ПАИ

Как идёт работа над проектом бюджета региона на 2023 год, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Эта стопка – только правки, которые уже предусмотрены к новому чтению», — отметил глава региона.

По его словам, учитываются обращения жителей области, договорённости в рамках рабочих встреч в последние месяцы, а также пожелания депутатов.

«Документ уже имеет предметные и осязаемые очертания. Сегодня обсуждение с фракциями Псковского областного Собрания депутатов. Уверен, коллеги найдут, чем конструктивно дополнить предлагаемый проект, они активно над этим работают», — сказал Михаил Ведерников.