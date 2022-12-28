Зачем переносить деньги из банка в банк, рассказали россиянам

08:16, 28 декабря 2022, ПАИ

Основная причина, почему деньги переносят в другой банк — это более высокая ставка, рассказал руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров.

По его словам, чтобы банковский вклад стал действительно выгодным и гарантированным инструментом сбережения, необходимо обращать внимание не только на разницу в ставках в разных банках, но и на сроки размещения и сумму, которую планируется положить на вклад, передает агентство «Прайм».

При этом, если речь идет о размещении средств свыше 1,4 миллиона рублей, вкладчики могут разместить сбережения сразу в нескольких банках на суммы, не превышающие страховку от государства. Если в каком-то банке сумма средств, например, за счет капитализации процентов превысит страховой лимит, клиент может перевести часть сбережений на депозит в другой банк.

«Некоторые клиенты предпочитает аккумулировать свои средства на счетах и вкладах в одном банке, чтобы поддерживать премиальный статус и получать дополнительные преференции и бонусы», — подытожил Дмитрий Амиров.