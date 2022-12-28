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Общество

Псковичи хотят до Нового года похудеть и доделать ремонт — SuperJob

Главные предновогодние дела псковичей — это покупка подарков и генеральная уборка, сообщает SuperJob. 

До Нового года 13 % псковичей планируют успеть купить подарки родным и друзьям, 8 % — сделать уборку. Успеть нарядить елку, доделать ремонт, подготовиться к празднику хотели бы по 7 % опрошенных. Еще 6 % надеются выздороветь к празднику (в этом году сказывается высокая заболеваемость вирусными инфекциями). 4 % жителей Пскова намерены закончить обучение и просто отдохнуть, а 2 % сообщили о более амбициозных планах на оставшиеся несколько дней — похудеть, расплатиться с долгами и устроить личную жизнь. Столько же мечтают провести предновогоднее время с семьей.

Успеть сходить к врачу, постричься, пройти обучающие курсы, починить машину, получить водительское удостоверение и дочитать книгу собирается по 1 % респондентов. Другие важные дела, которые желательно сделать до новогодних каникул, назвали 8 %: упоминалась сдача экзаменов, подготовка статьи, завершение творческого проекта, фотосессия и прочее.

16 % псковичей — гуру тайм-менеджмента: они утверждают, что уже успели сделать все предновогодние дела.

Своевременной покупкой новогодних подарков, предпраздничной уборкой, украшением дома, похудением и прическами чаще обеспокоены женщины, а окончанием ремонта квартир и авто — мужчины.

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