Мокрый снег и до +2 градусов прогнозируют сегодня псковские синоптики

09:33, 28 декабря 2022, ПАИ

Облачная погода, днем с прояснениями ожидается в Псковской области сегодня, 28 декабря. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Днем местами прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега, ночью повсеместно небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит от -3 до +2 градусов, ночью - от -1 до -6 градусов.

В Пскове температура днем - от 0 до +2 градусов, ночью - от -2 до -4 градусов. В Великих Луках ожидается от 0 до +2 градусов, ночью - от -1 до -3 градусов.