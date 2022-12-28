Глава Великих Лук призвал беречь новогодние украшения

09:43, 28 декабря 2022, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский призвал горожан беречь новогодние инсталляции и гирлянды.

«В связи с неоднократной фиксацией случаев вандализма, порчи городского имущества, в частности новогодних фигур, гирлянд и украшений, администрация города Великие Луки обращается к вам с огромной просьбой: давайте бережно относиться к общему городскому имуществу», – написал Николай Козловский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что все новогодние фигуры, гирлянды, украшения, современное тематическое ограждение у ёлки приобретены для создания у жителей города всех возрастов, и прежде всего детей, яркой праздничной атмосферы и настроения.

«Давайте не будем портить вещи, которые приносят радость и создают уют! Обновлять новогодние фигуры, гирлянды, украшения и другое оборудование ежегодно очень дорого и не представляется возможным. Давайте думать о тех, кто рядом с вами, и с заботой относиться к общему городскому имуществу!» – заключил глава Великих Лук.