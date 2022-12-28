Псковские пограничники дали рекомендации по пересечению границы без очередей

11:03, 28 декабря 2022, ПАИ

Чтобы не стоять в очереди в Бурачках на границе России и Латвии, псковские пограничники рекомендуют выбирать другие пункты пропуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.



С учетом предстоящих праздничных дней и реконструкции пункта пропуска Пограничное управление рекомендует заранее спланировать альтернативные пути следования через ближайшие автомобильные пункты пропуска «Убылинка», «Лудонка» (Пыталовского района), а также через автомобильные пункты пропуска «Шумилкино» и «Куничина Гора» (Печорского района).

Ранее сообщалось, что очереди из автомобилей образовались на эстонско-российской границе в пунктах «Койдула» (Эстония) – «Куничина Гора» и «Лухамаа» (Эстония) – «Шумилкино» на въезде в Псковскую область.