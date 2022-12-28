Названа причина пожара с погибшей пенсионеркой в Красногородском районе

10:24, 28 декабря 2022, ПАИ

Названа причина пожара, в котором 27 декабря погибла 90-летняя жительница деревни Ночево Красногородского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание началось из-за короткого замыкания электросети на кухне.

Еще один пожар произошел в 22:18 на улице Детской в Печорах. В жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Предварительная причина – аварийный режим работы отопительного котла.

28 декабря в 3:53 на улице Киселева в Пскове загорелся мусор на лестничной клетке многоквартирного дома. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 4:28 помощь пожарных потребовалась в красногородской деревне Мыза. В хозяйственной постройке на улице Зеленой огонь повредил потолок. Предварительная причина – неисправность дымовой трубы.