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Культура

Опубликована афиша Псковского театра драмы на январь

Фото пресс-службы театра

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина дополнил январскую афишу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

С 2 по 8 января театр представит праздничную программу для взрослых и детей. Затем, после непродолжительного перерыва, 17 января вернется к зрителям с любимыми спектаклями репертуара. Кроме того, в январе избранные спектакли представит балетный коллектив из Санкт-Петербурга.

В афишу на новогодних каникулах вошли комедии – 2 и 3 января зрителей приглашают на новый музыкальный спектакль «Пигмалион», 7 января – на бестселлер прошлого года «Сережа очень тупой» (спектакль Дмитрия Месхиева) и 8 января – на красочную, фантазийную комедию о Серебряном веке «Пленные духи». 4 и 5 января у зрителей будет возможность насладиться текстами классиков и романсами в исполнении Ирины Евдокимовой на спектаклях «Што-с» и «Ночь печальна». Театр обязательно покажет и такие любимые спектакли псковской публики, как «Пиковая дама» (3 января), «Зойкина квартира» (4 и 5 января), «Отелло» (6 и 7 января), «Цветаева и саксофон» (6 января).

Родителей с маленькими детьми приглашают в «Маленький театр» на интермедию с участием Деда Мороза и Снегурочки и беби-спектакли «Год Жирафа» и «Невероятные приключения голубя Петра» (с 2 по 8 января).

Театр рекомендует своим зрителям планировать визит в театр заранее, так как билеты на новогодних каникулах пользуются большим спросом.

17 января театр вернется к работе вместе с рок-историей «Каштанка» в постановке Юлии Пересильд. В репертуар января вошли такие премьеры 2022 года, как «Дядя Ваня» (19 января) и «Бовари» (20 и 27 января). По традиции в театральной афише – спектакли, прошедшие проверку временем и полюбившиеся псковичам: «Соседи» (28 и 29 января) с обновленным актерским составом (в главной роли Александра Кашина) и «Пиковая дама» (31 января).

21 и 22 января на большой сцене Псковского театра драмы выступит уже известный псковской публике балетный коллектив «Санкт-Петербургский балет». Артисты, среди которых солисты Мариинского и Михайловского театров, представят в Пскове спектакли «Жизель», «Щелкунчик» и дадут гала-концерт.

Напомним, что практически все спектакли Псковского театра драмы участвуют в программе «Пушкинская карта», оплатить билеты которой можно как в театральной кассе, так и онлайн. Тем зрителям, которые еще не потратили средства на «Пушкинской карте», напоминаем, что купить билеты по ней можно и на январские спектакли. Если же ваш баланс уже равен нулю, не волнуйтесь – 1 января на «Пушкинской карте» снова будет 5 тысяч рублей.

Ознакомиться с афишей и купить билеты можно на официальном сайте театра.

Касса располагается в здании театра на улице Пушкина, 13 и работает ежедневно с 9:30 до 21:00 (перерыв - с 15:00 до 15:30), за исключением 31 декабря (с 9:30 до 17:30) и 1 января (выходной).

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