Конференция о детском здоровье пройдет в Пскове 5-6 января

10:44, 28 декабря 2022, ПАИ

I Образовательная конференция о детском здоровье «Мама знает» пройдет в Пскове 5-6 января, сообщили организаторы события.

Ключевыми спикерами конференции станут специалисты ведущих клиник Санкт-Петербурга и Москвы. Все присутствующие смогут задать вопросы и узнать всё то, что их беспокоит касательно здоровья своего ребенка.

В рамках мероприятия разберут самые актуальные вопросы детского здоровья: поговорят о доказательной медицине, лекарствах, вакцинации, различных болезнях у детей, уходе за ребёнком и нарушениях развития и поведения.

Самой актуальной и современной информацией с родителями детей, проживающих в Псковской области, поделятся практикующие врачи, среди них: педиатры, аллерголог, кардиолог, оториноларинголог, невролог, гастроэнтерологи, неонатолог, пульмонолог, эндокринолог, иммунолог, ортопед, фармацевт, клинический психолог.

Конференция пройдёт 5-6 января по адресу: город Псков, улица Конная, 2, Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области. Встреча участников конференции планируется с 9.30. Начало мероприятия - в 10.00.