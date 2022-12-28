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Происшествия

Поддельную купюру изъяла полиция в одном из банков Пскова

В Пскове выявлена тысячерублевая банкнота с признаками подделки. Банкноту обнаружили 27 декабря в одном из финансовых учреждений города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела, добавили в ведомстве.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - советуют в полиции.

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