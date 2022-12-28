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Общество

Идеи для новогодних цифровых каникул представил МегаФон

Здесь и далее фото предоставлены компанией МегаФон

Грядущий праздник можно будет встретить на «цифровой волне» - подходящие локации для этого назвали в компании «МегаФон». В этот перечень вошли те места, где оператор связи увеличил скорость мобильного интернета, расширил покрытие сети и поставил новые базовые станции, сообщили в пресс-службе компании.

По данным МегаФона, псковичи начинают поздравлять друг друга уже с 24 декабря: ежегодно голосовой и интернет-трафик в это время увеличивается на четверть (на 25%). Не пропустить важный звонок или передать близким собственное видеообращение жители области могут при выборе любых форматов праздника. Вот некоторые из них.

Цифровые прогулки

Классический променад в новогоднюю ночь станет интереснее, если активно пользоваться смартфоном. Истории о том, как отмечали этот праздник в разные эпохи, вдохновят на маршруте по историческим местам Пскова. Можно заложить персональную капсулу времени под бой курантов в любимом районе или проехать по заснеженным улицам на городской маршрутке, добавив романтики в праздничную суету. А с помощью технологии Voice LTE можно звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.

Онлайн-застолье

По данным МегаФона, за последний год жители Псковской области стали на 26% чаще звонить по видео в мессенджерах. Этот тренд подходит для любителей остаться дома за праздничным столом. Общение с близкими из разных городов в современном формате гарантированно создаст теплую атмосферу. Благодаря работам на телеком-инфраструктуре в Пскове медианная скорость мобильного интернета МегаФона составляет 43,60 Мбит/сек. Это самый высокий показатель среди всех операторов региона по результатам независимого исследования международной компании Ookla. 

Паспорт, смартфон – в дорогу!

Новогодние путешествия завоевывают популярность у жителей Пскова. Анализ обезличенных данных о мобильной активности в сети МегаФона показывает, что в 2022 году большинство – 66% жителей, выезжавших из области, отправлялись в Санкт-Петербург, 10% – в Москву, еще 10% – в соседние Новгородскую и Тверскую области. Среди нестандартных направлений набирает популярность Эльбрус.

В этом году самую величественную горную вершину страны захотело увидеть на 40% псковичей больше, чем в прошлом. Осенью МегаФон запустил там самую высотную базовую станцию, так что отправить новогоднее поздравление можно будет даже с отметки 5 тысяч метров над уровнем моря. Новые объекты связи появились на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. В районе главной туристической точки притяжения региона – Байкала МегаФон также провел масштабную модернизацию сети. На западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Бурятии скорость мобильного интернета увеличена вдвое. 

«МегаФон расширил зону покрытия и ускорил мобильный интернет почти в 30 населенных пунктах, расположенных вдоль транспортных магистралей в Гдовском, Струго-Красненском, Невельском, Новосокольническом, Бежаницком районах, а также на Великолукском шоссе и трассе Р-56. Изменения коснулись таких малонаселённых сел и деревень, как Подолешье, Монино, Купуй, Мартьяново, Маево, Щукино, Аксеново и др. Поселки городского типа Пушкинские Горы и Бежаницы тоже вошли в зону улучшений качества покрытия и скорости мобильного интернета. Всего с начала года мы уже построили и модернизировали более 60 объектов инфраструктуры в различных районах области и намерены развивать сеть дальше», — прокомментировал директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.

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